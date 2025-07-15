Помогавший ВС РФ Мартиндейл поблагодарил Путина за получение гражданства

Помогавший спецслужбам и Вооруженным силам (ВС) России с территории Украины американец Дэниел Мартиндейл обратился к президенту Владимиру Путину после того, как ему вручили российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданин США находился на украинской территории еще до начала спецоперации — с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами, после чего в течение двух лет передавал данные об украинских военных объектах, что помогало российским войскам успешно наносить удары по живой силе, технике и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Мужчину эвакуировали с территории Украины в октябре 2024 года.

Мартиндейл поблагодарил российского лидера и добавил, что для него получение российского гражданства — огромная честь.

О вручении американцу российского паспорта сообщалось сегодня, 15 июля. Документ мужчине вручили в присутствии главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в Москве. Кроме того, Мартиндейла наградили орденом Республики.