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11:34, 15 июля 2025Россия

Помогавший спецслужбам России с территории Украины американец обратился к Путину

Помогавший ВС РФ Мартиндейл поблагодарил Путина за получение гражданства
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дэниэл Мартиндейл

Дэниэл Мартиндейл . Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Помогавший спецслужбам и Вооруженным силам (ВС) России с территории Украины американец Дэниел Мартиндейл обратился к президенту Владимиру Путину после того, как ему вручили российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданин США находился на украинской территории еще до начала спецоперации — с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл установил связь с российскими силовыми структурами, после чего в течение двух лет передавал данные об украинских военных объектах, что помогало российским войскам успешно наносить удары по живой силе, технике и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Мужчину эвакуировали с территории Украины в октябре 2024 года.

Мартиндейл поблагодарил российского лидера и добавил, что для него получение российского гражданства — огромная честь.

О вручении американцу российского паспорта сообщалось сегодня, 15 июля. Документ мужчине вручили в присутствии главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина в Москве. Кроме того, Мартиндейла наградили орденом Республики.

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