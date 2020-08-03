Дженнифер Лопес поделилась фото без макияжа и удивила фанатов своей молодостью

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала снимок без макияжа и удивила поклонников своей молодостью. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети селфи 50-летняя знаменитость запечатлена на балконе в белом халате. При этом волосы исполнительницы растрепаны, а на ее лице отсутствует косметика. «Всем доброе утро!» — подписала она пост, набравший больше 2,3 миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Лопес. «Хотела бы я, чтобы мое утреннее лицо выглядело так же», «Тебе словно 30!», «Самая красивая женщина на планете!», «Выглядишь потрясающе! Никогда не видела тебя такой естественной. Ты всегда прекрасна, но без макияжа выглядишь гораздо моложе. Вау» — писали они.

В июле Дженнифер Лопес снялась в кожаном нижнем белье и порадовала подписчиков. На снимке актриса позирует в черном кожаном наряде, состоящем из черного комплекта нижнего белья, дутой куртки и босоножек марки DWS, совместно с которой Лопес разработала обувную коллекцию.