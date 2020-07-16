Дженнифер Лопес снялась в кожаном нижнем белье и восхитила фанатов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок, сделанный в рамках фотосессии ее собственной коллекции обуви. Фотография опубликована в среду, 15 июля, в Instagram-аккаунте знаменитости.

На снимке 50-летняя актриса позирует в черном кожаном наряде, состоящем из черного комплекта нижнего белья, дутой куртки и босоножек марки DWS, совместно с которой Лопес разработала свою новую коллекцию. Ее образ также дополнили большие серьги-кольца.

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Кроме того, тело и внешний вид Лопес восхитили ее фанатов. Отмечается, что публикация набрала больше миллиона лайков. «Богиня, которая выглядит чертовски хорошо», «Ты мой пример для подражания», «Можно и нам такое тело?», «Самая красивая женщина на земле», «Горячо!» — прокомментировали пользователи сети.

23 июня стало известно, что Дженнифер Лопес снялась в купальнике для модного бренда Guess. Актриса позировала в белом купальнике с крупным треугольным логотипом марки на груди на фоне морского пейзажа. Автором снимка стала фотохудожница Ана Карбаллоса (Ana Carballosa).