Дженнифер Лопес снялась в купальнике для популярного бренда

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании американского модного бренда Guess. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах 50-летняя знаменитость позирует в белом купальнике с крупным треугольным логотипом марки на груди на фоне морского пейзажа. «Первые выходные лета», — подписала она публикацию и отметила официальный аккаунт Guess, а также автора съемки, фотохудожницу Ану Карбаллосу (Ana Carballosa).

Поклонники оценили внешний вид Лопес в комментариях под постом. «Ты красавица, люблю тебя!», «Идеальное тело! Как тебе это удается?», «Всегда поражала твоя безумная внешность», «Горячая!», — высказались они.

Публикация актрисы собрала более миллиона лайков.

В феврале Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей молодости: она занимается спортом шесть раз в неделю и придерживается правильного питания. Актриса отметила, что никогда не выполняет одни и те же упражнения два дня подряд. Вместо этого она постоянно пробует новые для себя виды физической нагрузки — от йоги до бокса.

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