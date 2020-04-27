Дженнифер Лопес попозировала в откровенном наряде для популярного издания

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес попозировала в откровенном наряде для обложки модного журнала People в рамках ежегодного проекта People's Beautiful Issue. Снимок появился на сайте издания.

На размещенном в сети фото 50-летняя исполнительница запечатлена на черном фоне в серебристом обтягивающем мини-платье, украшенном стразами. Наряд Лопес оформлен глубоким декольте и деталями в виде цепей.

Автором съемки выступил американский фотограф Миллер Мобли (Miller Mobley), который ранее снимал таких знаменитостей, как Барак Обама, Зейн Малик, Ариана Гранде, Дженнифер Лоуренс и Кендалл Дженнер.

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Подписчики фотографа восхитились внешним видом Лопес в комментариях под опубликованным в его Instagram-аккаунте снимком. «Шикарна», «Она выглядит просто потрясающе», «Прекрасная работа!», «Какая же она горячая, круче молодых девушек», «Как всегда красотка», — писали они.

В марте Дженнифер Лопес поделилась видео в купальнике. На размещенных кадрах улыбающаяся певица лежит на песчаном пляже и сначала снимает свои ягодицы вблизи, а затем переводит камеру на лицо. Она сняла себя в белом слитном купальнике с открытой спиной и глубоким декольте. Лопес также надела браслеты, серьги и кольцо с бриллиантом.

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