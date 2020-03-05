Видео: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже, в котором показала свою фигуру. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах улыбающаяся знаменитость лежит на песчаном пляже и сначала снимает свои ягодицы вблизи, а затем переводит камеру на лицо. Она запечатлена в белом слитном купальнике с открытой спиной и глубоким декольте. Ее образ дополняют несколько браслетов, серьги и кольцо с бриллиантом.

Публикацию певицы посмотрели больше шести миллионов человек. Подписчики Лопес восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Вечно молода и прекрасна», «Ты блистаешь!», «О боже, как всегда шикарна», «Самая красивая фигура и улыбка», — написали они.

В феврале актриса уже делилась снимком в бикини, на котором демонстрировала свое подтянутое тело. Лопес сфотографировалась перед зеркалом на фоне панорамных окон в белом купальнике с собранными в пучок волосами. Пользователи сети высказали восторг под публикацией, набравшей больше семи миллионов лакйков.

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