Рианна снялась в полупрозрачном нижнем белье в рекламе собственного бренда

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует возле бассейна в полупрозрачном розовом комплекте нижнего белья стоимостью 65 долларов (4615 рублей) из новой коллекции. Ее образ дополняют босоножки на каблуках в тон, солнцезащитные очки и несколько браслетов.

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Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы. «Будем честны: она всегда сражает всех наповал», «Боже, эта женщина такая красивая», «Она такая сексуальная», «Черт, как можно быть такой прекрасной?» — комментировали они.

В июне популярная американская актриса Сидни Суини (Sydney Sweeney) стала героиней рекламы нижнего белья бренда Рианны. Знаменитость попозировала в кружевном мини-платье белого цвета с принтом в виде желтых цветов марки Savage X Fenty и длинных перчатках в тон.

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