Рианна снялась в полупрозрачном нижнем белье в рекламе собственного бренда

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty. Снимки появились в Instagram-аккаунте Savage X News, посвященном новостям о новинках марки.

На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует лицом к камере на фоне пальм в лаймовом комплекте из новой летней коллекции. Он состоит из бюстгальтера и трусов на завышенной талии, изготовленных из полупрозрачного кружева. В описании к публикациям говорится, что продажи описанного белья стартуют с 1 июня.

Фото опубликовано @savagexnews

В мае певица Рианна попросила покупательниц Savage X Fenty сняться дома в нижнем белье марки и таким образом стать моделями для новой рекламной кампании. Из-за режима самоизоляции, введенного на фоне вспышки коронавируса, Рианне не удалось организовать съемку новой летней коллекции. По этой причине бренд выступил с идеей конкурса, по результатам которого обычные женщины смогут стать частью новой кампании.

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