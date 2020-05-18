Обычные женщины снялись дома в нижнем белье для рекламы бренда Рианны

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попросила покупательниц своего бренда Savage X Fenty сняться дома в нижнем белье и стать моделями для новой рекламной кампании. Информация о конкурсе появилась в Instagram-аккаунте марки.

Известно, что из-за режима изоляции, введенного на фоне вспышки коронавируса, Рианне не удалось организовать съемку новой летней коллекции. По этой причине бренд выступил с идеей конкурса, по результатам которого обычные женщины смогут стать частью новой кампании.

Для участия в проекте им предложили попозировать в любом комплекте Savage X Fenty, а затем выложить в соцсети снимки под хештегами #SavageXSummer и #contest. Марка обещала опубликовать в своих аккаунтах лучшие кадры.

Так, например, полная девушка с ником aliguty разместила фотографию в полупрозрачном белье лилового оттенка с принтом в виде звезд и в описании призвала всех любить свое тело со всеми его недостатками. Пользовательница mskellyjean снялась дома в бюстгальтере желтого цвета, в то время как девушка с ником wing.it.beauty сфотографировалась в черном комплекте с розовыми деталями.

My most SAVAGE lewk. I'm more ready than ever to be part of #SavageXSummer campaign ‘cause I have never felt more comfortable in my own skin until @savagexfenty appeared. Love your body with their imperfections and remember that you are a god damnnn queen with or without them. #SavageXSummer #contest #SavageXFenty @savagexfenty 💜💗💜💗💜💗💜💗💜💗💜💗💜💗💜 Фото опубликовано @aliguty

В мае на сайте любимого дешевого бренда россиян Asos появились домашние фото моделей, сделанные во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Девушки попозировали в своих комнатах, демонстрируя вещи, которые продаются в интернет-магазине. Кадры опубликовали в разделе «Модели дома».

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