На сайте любимого дешевого бренда россиян появились домашние фото моделей

Модели британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, продемонстрировали продукцию ретейлера дома из-за пандемии коронавируса. Снимки разместили на официальном сайте компании.

Манекенщицы Asos попозировали в своих домах и дворах, демонстрируя вещи, которые продаются в интернет-магазине. Среди них наряды таких известных марок, как Levi's, Pull&Bear, Boohoo и River Island, а также одежда собственного производства Asos.

Фотографии моделей были опубликованы в новом разделе сайта под названием «Модели дома». На момент публикации на нем представлено уже 517 изображений.

В марте стало известно, что сотрудники британского интернет-ретейлера Asos ушли с фабрик в знак протеста из страха заразиться коронавирусом. Более 500 работников Asos в Йоркшире, Англия, устроили забастовку из-за того, что им не обеспечили условия для безопасной деятельности на производстве. Так, например, у них нет возможности соблюдать нужную дистанцию на рабочем месте.

Весной 2019 аналитики онлайн-платформы How to dress like назвали любимый дешевый бренд россиян в сегменте бюджетной одежды и обуви — им оказался интернет-магазин Asos.

