Любимый дешевый бренд россиян выслал студентке «наряд Иисуса» за 10 тысяч рублей

Британский интернет-ретейлер и производитель одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, выслал клиентке платье, по ее мнению, похожее на одеяние Иисуса Христа. Об этом сообщает Metro.

Студентка Эбигейл Росс (Abigail Ross) решила заказать наряд онлайн перед празднованием своего 21-летия. На сайте Asos девушка выбрала серебристое платье ниже колен с объемным верхом, v-образным вырезом и пышными рукавами. Стоимость вещи составила 110 фунтов стерлингов (почти 10 тысяч рублей).

Однако после примерки доставленного платья выяснилось, что его посадка сильно отличается от той, что демонстрирует на сайте модель. Вещь оказалась велика Росс на несколько размеров: подол юбки доставал пола, а верхняя часть выглядела чересчур мешковатой.

«Когда я скинула фото в чат с друзьями, один из них заметил, что я похожа на Иисуса. А ведь я на самом деле выглядела как апостол!» — прокомментировала студентка. Она вернула платье отправителю и в настоящий момент ожидает возврата средств.

В марте 2019 года аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

Ранее девушка заказала демонстрирующий нижнее белье наряд в интернет-магазине Boohoo и стала объектом шуток в сети. Бекки Карр из Англии приобрела черное платье длины миди с цветочным принтом и двумя разрезами по бокам за 18 фунтов стерлингов (1693 рубля). Во время примерки выяснилось, что чересчур высокие разрезы на подоле оголяют ее ноги и белье.

