В России изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

В России с 1 марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

Срок предоставления квитанций за жилищно-коммунальные услуги изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки.

Он подчеркнул, в России будет создан четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.

Ранее член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ в период отпусков. По его словам, россияне имеют право оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ, если они отсутствуют в течение пяти суток подряд в жилом помещении.