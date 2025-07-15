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05:45, 15 июля 2025Экономика

В России изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

В России с 1 марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Срок предоставления квитанций за жилищно-коммунальные услуги изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки.

Он подчеркнул, в России будет создан четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.

Ранее член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ в период отпусков. По его словам, россияне имеют право оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ, если они отсутствуют в течение пяти суток подряд в жилом помещении.

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