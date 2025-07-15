Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:31, 15 июля 2025Интернет и СМИ

В Германии сообщили о совершении Трампом шага назад по Украине

Bild: Трамп в желании поставить оружие Украине делает в шаг назад
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп в желании поставить оружие Украине делает в некоторой степени шаг назад. Об этом пишет Bild.

Уточняется, что американский лидер хочет передать Киеву оружие, которое обещал еще экс-глава Штатов Джо Байден, но теперь за счет европейцев.

Ранее сообщалось, что Трамп «разглядел возможность» помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев.

До этого глава Белого дома пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес России

    В Японии раскрыли позицию США и Европы по наступлению Украины на Россию

    Туристка описала женщин в Латинской Америке словами «русский мужчина с ума сойдет»

    Над российским регионом сбили несколько беспилотников

    В Германии сообщили о совершении Трампом шага назад по Украине

    Над российским городом прогремели взрывы

    Российский боец рассказал об атаке БПЛА ВСУ мирных жителей

    Аристократку-миллионершу и ее любовника-маньяка признали виновными в расправе над ребенком

    Шансы женщин на достижение множественного оргазма оценили

    На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетели спасатели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости