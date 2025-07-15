В Германии сообщили о совершении Трампом шага назад по Украине

Bild: Трамп в желании поставить оружие Украине делает в шаг назад

Президент США Дональд Трамп в желании поставить оружие Украине делает в некоторой степени шаг назад. Об этом пишет Bild.

Уточняется, что американский лидер хочет передать Киеву оружие, которое обещал еще экс-глава Штатов Джо Байден, но теперь за счет европейцев.

Ранее сообщалось, что Трамп «разглядел возможность» помочь американской экономике за счет производства оружия для Украины на деньги европейцев.

До этого глава Белого дома пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.