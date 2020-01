Любимый дешевый бренд россиян решил проблему полных покупателей

Британский интернет-ретейлер и производитель одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, запустил электронный сервис под названием See My Fit. В частности, новая функция решила проблему полных клиентов: теперь перед заказом пользователи смогут оценить, как вещь смотрится на человеке с аналогичной фигурой. Об этом сообщает Independent.

Таким образом, с активированной функцией один и тот же наряд демонстрируется на 16 моделях разного роста и комплекции. Пользователь может выбрать мужчину или женщину, чье тело наиболее похоже на его собственное, и понять, как он сам будет выглядеть в этой вещи.

В разработке сервиса также принимала участие израильская компания Zeekit. Ее глава Яэль Визель (Yael Vizel) уверен, что новый сервис позволит покупателям с большей уверенностью приобретать любимые товары.

В январе Asos перечислил одежду, которая пользуется наибольшим спросом у покупателей. Так, в тренде оказался костюм, состоящий из пиджака и шортов. Его выбрали 80 тысяч покупателей. По мнению стилистов, этот комплект останется таким же популярным и в новом году.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

