Любимый дешевый бренд россиян назвал самую востребованную одежду

Британский интернет-ретейлер и производитель одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, назвал одежду, которая пользуется наибольшим спросом у покупателей. Полный список публикует Metro.

Так, одной из самых востребованных на сайте вещей оказалось длинное свадебное платье с кружевными рукавами, стоимость которого составляет 120 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей). Наряд стал бестселлером 2019 года в категории свадебных товаров, его заказали более 3,5 тысячи клиентов.

В рейтинг также попала юбка расклешенного кроя в стиле 90-х. Ее цена — 28 фунтов стерлингов (две тысячи рублей). Такую покупку совершили 120 тысяч человек.

Кроме того, в тренде оказался брючный костюм, состоящий из пиджака и шортов. Его выбрали 80 тысяч покупателей. По мнению стилистов, этот комплект останется таким же популярным и в новом году.

Помимо этого, в список самых популярных товаров вошли: вещи с анималичным принтом (из ткани, окрашенной под кожу или шерсть животных), аксессуары с искусственным жемчугом, массивные кроссовки (ugly trainers), плащи-тренчи, одежда неоновых оттенков и обувь, покрытая блестками.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

