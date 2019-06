Любимый дешевый бренд россиян раскритиковали за подделку беременности моделей

Британский интернет-ретейлер и производитель одежды Asos раскритиковали за использование моделей с накладкой на живот вместо по-настоящему беременных моделей. Об этом сообщает Daily Mail.

На сайте бренда появились фотографии профессиональной модели Арабеллы Чи в платьях для беременных. При этом сама 28-летняя девушка не была беременной, а использовала накладку.

Пост в Twitter с фотографиями якобы беременной модели набрал более 20 тысяч лайков и около 600 репостов. В комментариях к публикации развернулась дискуссия.

«Если Asos не нанимает беременных моделей, значит, нет особого смысла и в том, чтобы выпускать одежду для беременных. Это также может дать неправильное представление родителям о том, как будут выглядеть вещи в реальной жизни», — было сказано в посте. «Это шокирует. А они увеличили размер ее груди, как это происходит с большинством женщин во время беременности?» — прокомментировала его пользовательница Twitter.

Однако были и те, кто встал на защиту Asos, отметив, что участие в длительных съемках может представлять опасность для беременной женщины и плода. «Я была беременна и могу сказать, что не стала бы стоять на большом сроке четыре часа перед камерой», — отметила пользовательница.

Ранее в июне Asos выпустил нелепый купальный костюм и насмешил пользователей сети. Клиентки Asos не одобрили дизайн купальника и заметили, что рекламирующая его девушка выглядит так, будто она надела его задом наперед.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

