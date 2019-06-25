Ценности
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Глава делегации Армении в ПАСЕ оправдался за голос против возвращения России
Соловьев назвал погибшего Доренко предателем
Стала известна доля желающих диалога с Россией украинцев
Имя офицера ФСБ из расследования Голунова пропало из выписок Росреестра
Подружка невесты захотела прийти на свадьбу в неглиже и была осмеяна
Россияне столкнулись со сбоем в работе банков
Объяснены траты российских чиновников на президентские люксы
Назван самый агрессивный город России
Новости партнеров

Любимый дешевый бренд россиян раскритиковали за подделку беременности моделей

Перейти в «Мою Ленту»

Британский интернет-ретейлер и производитель одежды Asos раскритиковали за использование моделей с накладкой на живот вместо по-настоящему беременных моделей. Об этом сообщает Daily Mail.

На сайте бренда появились фотографии профессиональной модели Арабеллы Чи в платьях для беременных. При этом сама 28-летняя девушка не была беременной, а использовала накладку.

Пост в Twitter с фотографиями якобы беременной модели набрал более 20 тысяч лайков и около 600 репостов. В комментариях к публикации развернулась дискуссия.

«Если Asos не нанимает беременных моделей, значит, нет особого смысла и в том, чтобы выпускать одежду для беременных. Это также может дать неправильное представление родителям о том, как будут выглядеть вещи в реальной жизни», — было сказано в посте. «Это шокирует. А они увеличили размер ее груди, как это происходит с большинством женщин во время беременности?» — прокомментировала его пользовательница Twitter.

Однако были и те, кто встал на защиту Asos, отметив, что участие в длительных съемках может представлять опасность для беременной женщины и плода. «Я была беременна и могу сказать, что не стала бы стоять на большом сроке четыре часа перед камерой», — отметила пользовательница.

Ранее в июне Asos выпустил нелепый купальный костюм и насмешил пользователей сети. Клиентки Asos не одобрили дизайн купальника и заметили, что рекламирующая его девушка выглядит так, будто она надела его задом наперед.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Love Island's Arabella is slammed for 'wearing a fake baby bump' as pictures of her appearing to model ASOS maternity wear are uncovered
Любимый дешевый бренд россиян вновь насмешил сеть нелепым купальником
Любимый дешевый бренд россиян выпустил женскую одежду для мужчин и был осмеян
Ценности
Ценности00:05Сегодня

«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»

Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
09:51Сегодня

Сфотографировавшую свою ногу на фоне флага ОАЭ супермодель наказали

20:1514 июня

Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты

18:1724 июня

Меган Маркл заподозрили в переплавке подарка принца Гарри

Ценности00:0414 июня

Членовозы союзного значения

В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
05:1610 июня

Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела

11:11Сегодня

Ким Кардашьян смутила фанатов нелепым фотошопом лица

13:4924 июня

Невеста перешила платье в домашних условиях и была осмеяна в сети

ЦенностиПартнерский материал

Посягнули на святое

Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
09:40 4 июня

Назван лучший месяц для покупки кроссовок

21:1624 июня

Тучные манекены в магазине Рианны взбудоражили покупателей

11:5514 июня

Наоми Кэмпбелл разделась в пустыне и взволновала поклонников

Россия
Большие гетто
Многоэтажные дома в спальных районах опасны для Москвы. Почему их продолжают строить?
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Юнус-Бек Евкуров Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Разобщенность народа и конфликт в республике: главное об уходе политика
В «Яндекс.Такси» открестились от обвиненного в изнасиловании таксиста
«Стоит красивая девушка на улице — ее хватают»
Кавказская феминистка — о похищении невест, протесте против хиджабов и угрозах расправой
Назван самый агрессивный город России
Имя офицера ФСБ из расследования Голунова пропало из выписок Росреестра
Все материалы
Мир
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
«Адская жара» накроет Европу
Украинский миллиардер Фирташ оказался на шаг ближе к высылке в США
Трамп открестился от изнасилования писательницы
США подтвердили отсутствие защиты от российских ракет
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Новый спикер парламента Грузии пообещал не пускать туда депутатов Госдумы
Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ
Порошенко вознамерился бороться с «вирусом всепрощения России»
Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Патриарх раздора
Бывший ставленник КГБ Филарет снова расколол православных на Украине. Чего он добивается?
Все материалы
Экономика
Быстрее, мощнее
В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве
Названа причина нового загрязнения российской нефти
Россияне столкнулись со сбоем в работе банков
Отравленный поток
Эксперты — о причинах загрязнения российской нефти
Российскому автомобильному рынку предрекли обвал
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В России польского шпиона осудили на 14 лет за зенитно-ракетный комплекс
Отравитель газировкой рассказал о своем угощении
Россиянку соблазнили чемоданом евро
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
Все материалы
Наука и техника
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
С-500 достиг серийной готовности
Западные санкции «подрезали» ГЛОНАСС
«Роскосмос» не увидел нештатную посадку космонавтов
Россия разработала «Косморобота»
Все материалы
Спорт
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТП
Российского дзюдоиста убили в Тольятти
«Барселона» и Неймар договорились
Владимира Кличко спасли с горящей яхты
Игрок «Ливерпуля» без денег сбежал из дома ради футбола
Мамаеву предрекли положительное место заключения
Все материалы
Культура
В отражении
Искусное ретро и психоделичный нуар на фестивале имени Тарковского
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
На съемках нового фильма о Бонде поймали подглядывающего в туалетах вуайериста
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Власти оправдали перепутавшую Радищева с Грибоедовым министра образования
Умерла актриса Алла Покровская
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Почему этим недоактерам все еще верят?»
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади
Парень хотел прославиться через соцсети и погиб
Девушку раскритиковали за идеальное тело в бикини и неуважение к бодипозитиву
Почта Mail.ru отменит пароли
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Сфотографировавшую свою ногу на фоне флага ОАЭ супермодель наказали
Любимый дешевый бренд россиян раскритиковали за подделку беременности моделей
Меган Маркл заподозрили в переплавке подарка принца Гарри
Ким Кардашьян смутила фанатов нелепым фотошопом лица
Все материалы
Путешествия
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Турист наступил на грязный шприц в отеле и отдал тысячи долларов за анализы
Модель застряла на Бали из-за кляксы в паспорте
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта во Франции
Все материалы
Из жизни
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Домашний питон убил владельца
Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка
Разведенного победителя лотереи заставили отдать миллионы долларов бывшей жене
Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть
Все материалы
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Toyota за 23 миллиона — из России!
Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?
Фольксваген, который был важнее Гольфа
Рассказываем историю Volkswagen Scirocco, о котором все забыли
BMW показала 600-сильный суперкар с «крыльями чайки»
Автостоянки в США забили «Боингами»
1014-сильный трактор установил рекорд скорости
Все материалы
Дом
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
Россиянам предложат ипотеку под два процента годовых
Российских квартирных хозяев уличили в чрезмерной бесцеремонности
Назван город Подмосковья с самым дешевым съемным жильем
Названы регионы России с максимальной концентрацией дорогого жилья
Все материалы