На Украине заработала автоматическая система постановки мужчин на воинский учет «Оберег». Об этом сообщает телеканал «Киев24» в Telegram.
По словам юриста Юрия Танасийчука, молодых людей от 17 до 25 лет без исключения теперь заносят в базы военкоматов. Так, теперь в систему будут внесены данные, которые уже есть в государственных базах, без необходимости лично идти в военкомат.
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