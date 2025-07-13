Система постановки мужчин на воинский учет «Оберег» заработала на Украине

На Украине заработала автоматическая система постановки мужчин на воинский учет «Оберег». Об этом сообщает телеканал «Киев24» в Telegram.

По словам юриста Юрия Танасийчука, молодых людей от 17 до 25 лет без исключения теперь заносят в базы военкоматов. Так, теперь в систему будут внесены данные, которые уже есть в государственных базах, без необходимости лично идти в военкомат.

Ранее в июле на Украине повторно мобилизовали в ВСУ солдат, которые вернулись из плена. В силовом ведомстве в качестве примера рассказали о мобилизации активиста Майдана Андрея Коломийца.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что мобилизация ТЦК является охотой на граждан республики.