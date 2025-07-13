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18:33, 13 июля 2025Бывший СССР

На Украине заработала автоматическая система постановки мужчин на воинский учет

Система постановки мужчин на воинский учет «Оберег» заработала на Украине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине заработала автоматическая система постановки мужчин на воинский учет «Оберег». Об этом сообщает телеканал «Киев24» в Telegram.

По словам юриста Юрия Танасийчука, молодых людей от 17 до 25 лет без исключения теперь заносят в базы военкоматов. Так, теперь в систему будут внесены данные, которые уже есть в государственных базах, без необходимости лично идти в военкомат.

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Ранее в июле на Украине повторно мобилизовали в ВСУ солдат, которые вернулись из плена. В силовом ведомстве в качестве примера рассказали о мобилизации активиста Майдана Андрея Коломийца.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что мобилизация ТЦК является охотой на граждан республики.

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