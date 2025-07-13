Российская теннисистка впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Теннисистка Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсменка вместе с бельгийкой Элизе Мертенс одержала победу над Се Шувэй из Тайваня и Еленой Остапенко из Латвии. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Кудерметова является победительницей десяти турниров WTA, из которых два в одиночном разряде и восемь в парном. Также на ее счету победа в Кубке Билли Джин Кинга.

Уимблдон продлится до 13 июля. Призовой фонд нынешнего турнира составляет 53,5 миллиона фунтов.