Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над городом Елец Липецкой области прогремели два взрыва

Над городом Елец Липецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители слышали два взрыва. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам

Жители российского города подчеркнули, что от взрывов тряслись окна. При этом слышно их было в разных частях. В настоящее время в Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА. Информации о последствиях и пострадавших на данный момент нет.

Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.