Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.