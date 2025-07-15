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05:33, 15 июля 2025Россия

Над российским регионом сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в пригороде и одном из районов Воронежской области уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.

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