Туристка описала женщин в Латинской Америке словами «русский мужчина с ума сойдет»

Тревел-блогерша из России Марина Ершова побывала в Латинской Америке и раскрыла особенности отношений местных мужчин и женщин. Об этом путешественница написала в своем блоге на платформе «Дзен».

По мнению россиянки, гватемальская женщина не подойдет русскому мужчине из-за ее традиционного образа жизни. «Он с ней с ума сойдет. Он привык к динамизму, чтобы мозг выносили и спинку чесали. Чтобы сегодня "разводимся", а завтра "ты мой единственный". Гватемальская женщина не требует, не мечется, не читает женских блогов. Она — как устой: красивая, но примитивная», — объяснила туристка.

Блогерша рассказала, что жительницы Гватемалы — идеал методички по «женскому предназначению». Они носят юбки и длинные волосы, не спорят с мужьями, готовят и воспитывают детей. При этом местные девушки не ходят на работу и не зарабатывают денег.

«В этой стране работать должен мужчина. Он тут кормилец и добытчик. Местный мужчина продаст кукурузу, сплетет корзину, расчистит участок, сделает бизнес — все ради семьи. Он делает деньги, женщина делает детей и ужин — все довольны», — отметила Ершова.

Россиянка призналась, что подобный устрой быта в латиноамериканской стране навевает скуку. «Мы с русским "Ваней" любим, чтобы нас швыряло. Чтобы страсти, амплитуда, слезы, вина, примирение. Чтобы можно было поспорить о смысле жизни, купить третий фен и все равно быть "богиней на кухне". А тут — просто коса, юбка. Аж скучно стало», — пришла к выводу туристка.

Ранее россиянка рассказала об отличиях жительниц Гватемалы от своих соотечественниц. Автора публикации отметила, что гватемалки ходят в традиционной одежде не только по праздникам, но и в обычной жизни.

