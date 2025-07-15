Действия президента США Дональда Трампа, основанные на концепции мира через силу, выглядят как попытка запугать Россию. Смысл слов американского лидера раскрыл аналитик из Британии Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали», — сказал Меркурис.
Он отметил, что дерзкие комментарии Трампа о президенте России Владимире Путине и обещания передать Украине ракеты выглядят как попытка оказать давление на Москву.
Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.