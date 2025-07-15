Аналитик Меркурис: Действия Трампа выглядят как попытка запугать Россию

Действия президента США Дональда Трампа, основанные на концепции мира через силу, выглядят как попытка запугать Россию. Смысл слов американского лидера раскрыл аналитик из Британии Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали», — сказал Меркурис.

Он отметил, что дерзкие комментарии Трампа о президенте России Владимире Путине и обещания передать Украине ракеты выглядят как попытка оказать давление на Москву.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.