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05:45, 15 июля 2025Интернет и СМИ

В Британии раскрыли смысл слов Трампа о России

Аналитик Меркурис: Действия Трампа выглядят как попытка запугать Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Действия президента США Дональда Трампа, основанные на концепции мира через силу, выглядят как попытка запугать Россию. Смысл слов американского лидера раскрыл аналитик из Британии Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Теперь с мантрой США о мире через силу все кончено. Как оказалось, Вашингтон не такой уж и сильный, если пытался заставить Москву заключить невыгодное ей прекращение огня. Результатом провала стал недельный припадок в Белом доме, который мы и наблюдали», — сказал Меркурис.

Он отметил, что дерзкие комментарии Трампа о президенте России Владимире Путине и обещания передать Украине ракеты выглядят как попытка оказать давление на Москву.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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