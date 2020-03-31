Сотрудники любимого дешевого бренда россиян ушли с фабрик из-за коронавируса

Работники британского интернет-ретейлера и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян, ушли с фабрик в знак протеста из страха заразиться коронавирусом. Об этом сообщает издание Morning Star.
Более 500 сотрудников Asos в Йоркшире, Англия, устроили забастовку из-за того, что руководство компании не обеспечило им условия для безопасной деятельности на производстве. Так, например, у них нет возможности соблюдать необходимую по мерам предосторожности дистанцию на рабочем месте, при том что часто в одном помещении находятся сотни людей.
Член местного парламента Люк Поллард (Luke Pollard) обратился к министру здравоохранения с просьбой повлиять на эту ситуацию после жалобы одного из сотрудников фирмы. Однако руководство Asos опровергает эти обвинения.
Весной 2019 года аналитики онлайн-платформы How to dress like назвали любимый дешевый бренд россиян. По мнению экспертов, доминирующими в сегменте бюджетной одежды и обуви на сегодняшний момент являются 10 брендов, на первом месте среди которых стоит британский интернет-магазин Asos.
30 марта популярный интернет-магазин обвинили в попытке обогатиться за счет коронавируса. Британский бренд I Saw It First запустил акцию, согласно которой первая тысяча заказавших товары с сайта получит бесплатные антисептики для рук. Однако покупатели раскритиковали ретейлера в социальных сетях за неуместную попытку продать больше одежды во время пандемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения