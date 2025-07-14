Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:42, 14 июля 2025Экономика

Закат в цветах российского флага заметили в Казани

Закат в цветах российского флага вечером заметили жители Казани
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал / SHOT

Закат в цветах российского флага вечером 14 июля заметили жители Казани. Фото публикует Telegram-канал SHOT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди с сильным ветром ожидаются в начале недели в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

До этого синоптик спрогнозировал, что 35-градусная жара в Москве начнет спадать к понедельнику, 14 июля. Несмотря на некоторое изменение погодной обстановки, столбики термометров все еще будут держаться на пять градусов выше нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    Военблогер сообщил о продвижении ВС России в зоне СВО

    В НАТО заявили об ожидании реакции Путина на заявления Трампа

    Влияние заявлений Трампа на отношения России и США оценили

    Закат в цветах российского флага заметили в Казани

    Сообщения о побеге российских пленных связали с работой украинского ЦИПсО

    США заявили о прекращении безвозмездного финансирования военной помощи Украине

    Журналист Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпштейна с властями

    Захарова указала на один факт в биографии министра обороны Украины

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в облегающем топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости