Закат в цветах российского флага заметили в Казани

Закат в цветах российского флага вечером заметили жители Казани

Закат в цветах российского флага вечером 14 июля заметили жители Казани. Фото публикует Telegram-канал SHOT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди с сильным ветром ожидаются в начале недели в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

До этого синоптик спрогнозировал, что 35-градусная жара в Москве начнет спадать к понедельнику, 14 июля. Несмотря на некоторое изменение погодной обстановки, столбики термометров все еще будут держаться на пять градусов выше нормы.