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22:48, 14 июля 2025МирЭксклюзив

Влияние заявлений Трампа на отношения России и США оценили

Эксперт РСМД Наумов: Трамп готов к будущему сотрудничеству с Россией
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

После жестких заявлений в адрес России президент США Дональд Трамп может быть готов к российско-американскому сотрудничеству по завершении конфликта на Украине. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Я думаю, он [Трамп] тоже не будет против сотрудничества с Россией», — заметил он.

По словам эксперта, действующий американский президент, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не считает своим священным долгом защищать Украину и не воспринимает ее краеугольным камнем европейской системы безопасности. В свою очередь и в России готовы к будущему взаимодействую с США.

Ранее Алексей Наумов оценил влияние заявлений Трампа на ход конфликта на Украине. По его словам, даже новые поставки вооружений вряд ли изменят баланс сил в пользу Киева.

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