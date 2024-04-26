В Москве мужчина поместил в чашу Вечного огня самокат и попал под суд

В Москве задержан мужчина, опустивший самокат в Вечный огонь на Поклонной горе

В Москве 49-летний мужчина попал под суд за то, что поместил в чашу Вечного огня на Поклонной горе самокат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»). Уголовное дело будет передано в Московский городской суд.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 ноября 2023 года. Тогда фигурант попытался потушить «Огонь Памяти и Славы», расположенный перед фасадом музея в Мемориальном комплексе на Поклонной горе. Он вылил в чашу Огня жидкость и поместил самокат.



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