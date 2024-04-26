Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:01, 26 апреля 2024Силовые структуры

В Москве мужчина поместил в чашу Вечного огня самокат и попал под суд

В Москве задержан мужчина, опустивший самокат в Вечный огонь на Поклонной горе

Фото: Alexander Grishin / Russian Look / Globallookpress.com

В Москве 49-летний мужчина попал под суд за то, что поместил в чашу Вечного огня на Поклонной горе самокат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»). Уголовное дело будет передано в Московский городской суд.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 ноября 2023 года. Тогда фигурант попытался потушить «Огонь Памяти и Славы», расположенный перед фасадом музея в Мемориальном комплексе на Поклонной горе. Он вылил в чашу Огня жидкость и поместил самокат.
 
Ранее сообщалось, что в Костромской области осквернили мемориал участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нея Костромской области.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан заявил, что его гражданам массово отказывают во въезде в Россию. На границе застряли сотни человек

      Россиянину грозит до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской

      Бывшая жена Сергея Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице

      Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

      Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

      Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

      Турист поехал в Таиланд, оказался на улице и лишился сотен тысяч рублей

      Порнозвезда раскрыла реакцию матери на ее работу

      Бузова рассказала о сделанных в больнице выводах

      ВСУ за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше