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01:14, 17 апреля 2024Силовые структуры

В Костромской области осквернили мемориал участникам Великой Отечественной войны

СК в Костромской области возбудил дело за осквернение мемориала участникам ВОВ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Уголовное дело возбуждено после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нея Костромской области. Об этом сообщил Следственный Комитет (СК) РФ.

В ведомстве отметили, что по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее двое туристов осквернили воинский мемориал в Калининграде и нарвались на уголовное дело. По версии следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, россияне устроили пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, павших при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Более того, нарушители устроили там пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Действия туристов были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

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      Марина Совина
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