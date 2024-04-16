В Костромской области осквернили мемориал участникам Великой Отечественной войны

СК в Костромской области возбудил дело за осквернение мемориала участникам ВОВ

Уголовное дело возбуждено после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нея Костромской области. Об этом сообщил Следственный Комитет (СК) РФ.

В ведомстве отметили, что по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее двое туристов осквернили воинский мемориал в Калининграде и нарвались на уголовное дело. По версии следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, россияне устроили пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, павших при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Более того, нарушители устроили там пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Действия туристов были зафиксированы камерами видеонаблюдения.