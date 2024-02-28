Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:46, 28 февраля 2024Путешествия

Туристы осквернили воинский мемориал Калининграда и нарвались на уголовное дело

Против осквернивших воинский мемориал в Калининграде туристов возбудили дело

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двое туристов осквернили воинский мемориал в Калининграде и нарвались на уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

Отмечается, что сотрудники следственных органов возбудили дело о надругательстве над надмогильным сооружением (пункт «а» части 2 статьи 244 УК РФ) против 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летней жительницы Ижевска.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

По версии следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, россияне устроили пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, павших при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград) в апреле 1945 года.

Более того, нарушители устроили там пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Действия туристов были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Ранее в феврале в Краснодарском крае дважды за сутки осквернили Вечный огонь. Уточняется, что первый случай произошел в Тимашевске. Другой инцидент был зафиксирован в Абинске.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

      Некоторые россияне лишились ипотеки

      Пьяные россияне открыли стрельбу из окна квартиры и были задержаны

      Бывший мэр российского города опубликовал видео дрифта на лимузине на Байкале

      Зеленский назвал цель визита в Албанию

      Дверь российского самолета едва не оторвало сильным ветром

      Россиянам рассказали о вступающих в силу в марте законах

      В Госдуме отреагировали на сообщения о спецназе стран Запада на Украине

      Президент Грузии назвала конфликт на Украине причиной сближения с ЕС

      Певица Адель объявила об уходе со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше