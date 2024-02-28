Туристы осквернили воинский мемориал Калининграда и нарвались на уголовное дело

Против осквернивших воинский мемориал в Калининграде туристов возбудили дело

Двое туристов осквернили воинский мемориал в Калининграде и нарвались на уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

Отмечается, что сотрудники следственных органов возбудили дело о надругательстве над надмогильным сооружением (пункт «а» части 2 статьи 244 УК РФ) против 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летней жительницы Ижевска.

По версии следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, россияне устроили пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, павших при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград) в апреле 1945 года.

Более того, нарушители устроили там пикник, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Действия туристов были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Ранее в феврале в Краснодарском крае дважды за сутки осквернили Вечный огонь. Уточняется, что первый случай произошел в Тимашевске. Другой инцидент был зафиксирован в Абинске.