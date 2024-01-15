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13:11, 15 января 2024Россия

В российском регионе за сутки дважды осквернили Вечный огонь

На Кубани за сутки произошло два случая осквернения Вечного огня

В Краснодарском крае за сутки выявлено два случая осквернения Вечного огня. Об этом сообщает региональный главк МВД России в Telegram.

О первом случае сообщило вечером 14 января сообщество «Почетный караул города Тимашевска» во «ВКонтакте». По информации общественников, ночью неизвестные сожгли мемориальный венок в пламени Вечного огня в Тимашевске.

Второй инцидент произошел в городе Абинске. На опубликованных пресс-службой главка кадрах видно, как подросток засыпает Вечный огонь снегом.

Сотрудники полиции проверяют имеющуюся информацию и устанавливают детали этих происшествий.

Ранее в Пскове были задержаны трое детей, потушивших Вечный огонь снегом. Злоумышленниками оказались школьники 10 и 11 лет. По их словам, они решили кинуть в огонь несколько снежных глыб, чтобы посмотреть, как снег будет таять. После того, как пламя погасло, мальчики убежали.

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      Алан Босиков
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