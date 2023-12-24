В Пскове задержали потушивших Вечный огонь детей

Shot: полиция в Пскове задержала трех детей, потушивших Вечный огонь снегом

В Пскове задержали трех детей, которые погасили снегом Вечный огонь на площади Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, огонь погасили школьники 10 и 11 лет. По их словам, они решили кинуть в огонь несколько снежных глыб, чтобы посмотреть, как снег будет таять. Однако пламя погасло, мальчики убежали.

Отмечается, что полиция нашла хулиганов с помощью камер наблюдения. Их доставили в отдел для беседы с инспектором по делам несовершеннолетних. Также в отделение вызвали родителей подростков, на них составят административные протоколы и назначат штрафы за ненадлежащее воспитание детей. Вечный огонь после инцидента оперативно зажгли.

Ранее жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что ее дети погасили Вечный огонь снежками. Городские службы зажгли его примерно через 10 минут.