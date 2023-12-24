Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:54, 24 декабря 2023Россия

В Пскове задержали потушивших Вечный огонь детей

Shot: полиция в Пскове задержала трех детей, потушивших Вечный огонь снегом
Архивное

Архивное. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Пскове задержали трех детей, которые погасили снегом Вечный огонь на площади Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, огонь погасили школьники 10 и 11 лет. По их словам, они решили кинуть в огонь несколько снежных глыб, чтобы посмотреть, как снег будет таять. Однако пламя погасло, мальчики убежали.

Отмечается, что полиция нашла хулиганов с помощью камер наблюдения. Их доставили в отдел для беседы с инспектором по делам несовершеннолетних. Также в отделение вызвали родителей подростков, на них составят административные протоколы и назначат штрафы за ненадлежащее воспитание детей. Вечный огонь после инцидента оперативно зажгли.

Ранее жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что ее дети погасили Вечный огонь снежками. Городские службы зажгли его примерно через 10 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

      Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой

      Вучич созвал срочное заседание Совбеза

      10-летний мальчик нашел пистолет матери и выстрелил сестре в лицо

      Стало известно о новом требовании к россиянам при выдаче кредита

      Обнаружены антитела против гриппа широкого спектра действия

      Российского бойца закидали бутылками после поединка

      Визитку Путина продали за два миллиона рублей

      Полиция разогнала протестующих в центре Белграда

      В Пскове задержали потушивших Вечный огонь детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости