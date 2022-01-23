Россиянка обратилась в полицию из-за потушенного ее детьми Вечного огня

Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что ее дети потушили Вечный огонь. Соответствующий материал публикует РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в субботу, 22 января, на Марсовом поле. После произошедшего мать школьников обратилась в правоохранительные органы, где заявила, что ее дети затушили Вечный огонь снежками. Отмечается, что городские службы зажгли его примерно через 10 минут.

Известно, что в отношении россиянки составлен протокол об административном нарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Выяснилось, что женщина — сотрудница общественной организации.

Ранее стало известно, что в Астрахани компания подростков сфотографировалась на фоне мемориала «Вечный огонь славы», отдавая нацистское приветствие. На снимке видно, как две девочки подняли руки с распрямленной ладонью, что напоминает жест приветствия в гитлеровской Германии.