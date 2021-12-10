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Российские школьники отдали нацистское приветствие у Вечного огня

В Астрахани восьмиклассники отдали нацистское приветствие на фоне Вечного огня

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Астрахани компания подростков сфотографировалась на фоне мемориала «Вечный огонь славы», отдавая нацистское приветствие. Об этом сообщает региональное издание Ast-News.

Фотография была сделана в месте, где захоронены останки 25 советских воинов, погибших в боях на подступах к Астрахани в феврале 1943 года. На снимке видно, как две девочки подняли руки с распрямленной ладонью, что напоминает жест приветствия в гитлеровского Германии. Еще двое школьников приложили руки к виску, якобы отдавая честь.

Как уточняют источники издания «Блокнот», российские школьники на фото — ученики 8-го класса в возрасте 13-14 лет. Их личности установили, с ними проведут разъяснительную беседу.

Ранее ученики первого класса Тернопольской школы присоединились к TikTok-челленджу и спели популярную на Украине песню про пособника нацистов Степана Бандеру. На записи видно, как четверо первоклассников в вышиванках и военных фуражках поют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» (отец наш — Бандера, Украина — мать — прим. «Ленты.ру»). Допев куплет, школьники поднимают вверх руки, что напоминает нацистское приветствие.

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Варвара Кошечкина
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