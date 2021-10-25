Украинские первоклассники спели песню про Бандеру

Ученики первого класса Тернопольской школы присоединились к TikTok-челленджу и спели популярную на Украине песню про пособника нацистов Степана Бандеру. Видео с исполнением школьников опубликовал Telegram-канал Vesti.ua.

На записи видно, как четверо первоклассников в вышиванках и военных фуражках поют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» (отец наш — Бандера, Украина — мать — прим. «Ленты.ру»). Допев куплет, школьники поднимают вверх руки, что напоминает нацистское приветствие.

Ранее в социальных сетях начали распространяться видеоролики, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню, посвященную идеологу украинского национализма Степану Бандере. Тренд не обошел стороной украинских депутатов, которые исполнили композицию в стенах Верховной Рады.

Кроме того, летом парламентарии предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Степану Бандере.

Степан Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял тесно сотрудничавшую с нацистами Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.