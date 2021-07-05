В Верховной Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Его поддержали 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина».

Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Украины Владимира Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам коллаборационистского движения.

Ранее Львовский областной совет попросил Зеленского вернуть звание Героя Украины Степану Бандере. Депутаты призвали сделать возможным присвоение статуса героя лицам, не имеющим или не имевшим гражданства. Они пояснили, что считают Бандеру «символом эпохи борьбы Украины за свое независимое соборное государство».

В январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины с формулировкой «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование». Однако уже через три месяца, в апреле 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины. Вместе с ним решением суда звания лишился и Шухевич.

Степан Бандера и Роман Шухевич в годы Второй мировой войны занимали руководящие посты в Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и УПА. Под их руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях.