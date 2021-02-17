Бандеру снова захотели сделать героем Украины

Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть звание «Герой Украины» Степану Бандере. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты облсовета призвали внести изменения в закон Украины «О государственных наградах» и сделать возможным присвоение статуса героя лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Они пояснили, что считают Бандеру «символом эпохи борьбы Украины за свое независимое соборное государство».

В январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере присваивалось звание Героя Украины с формулировкой «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство». Однако уже через три месяца, в апреле 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко о присвоении Бандере звания героя незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины.

В 2019 году Зеленский называл Бандеру «неоспоримым героем». «Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — сказал Зеленский. После утверждения в должности президент призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере и заявил, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями. Однако добавил, что «у нас от героя до врага — один шаг».

Степан Бандера в годы Второй мировой войны возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов, активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях.