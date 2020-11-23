Бывший глава офиса Зеленского встретился с Собчак и рассказал ей про Бандеру

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак и рассказал ей о своем отношении к идеологу украинских националистов Степану Бандере. Видеозапись доступна на YouTube.

По словам украинского политика, Бандера является для него таким же героем, как и советский генерал, освобождавший Украину от немецко-фашистских захватчиков, потому что он также боролся за свои идеалы.

«Один мой дедушка погиб в Красной армии, а другого москали забили», — пояснил Богдан свое отношение к периоду Второй мировой войны.

В сентябре Богдан испугался физической расправы после интервью с журналистом Дмитрием Гордоном и был вынужден бежать с Украины. В начале августа у политика сгорел электромобиль Tesla. Основная версия — поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Богдан официально ушел в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак. Источники в окружении Зеленского рассказали, что главу государства раздражало приписываемое Богдану влияние на него.

В 2019 году Зеленский, будучи кандидатом в президенты Украины, заявил, что «Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».