Украина официально отпразднует юбилей движения коллаборационистов

В Верховную Раду поступил законопроект о праздновании на государственном уровне юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщает «Страна.ua».

Официальные торжества по поводу 80-летия образования УПА должны состояться осенью 2022 года. Их содержание инициативой пока не раскрывается, пояснительная записка к проекту также отсутствует, однако известно, что его инициаторами выступили 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина». Речь идет в том числе о бывшем премьер-министре страны Юлии Тимошенко и представителе президента в Конституционном суде Федоре Вениславском.

УПА появилась в 1942 году на базе Организации украинских националистов (ОУН; запрещена в России). В ее состав входили, в частности, дезертиры из Красной армии и бывшие легионеры СС «Галичина». В начале войны движение активно сотрудничало с гитлеровцами, а затем вело боевые действия как против немецких войск, так и против советских частей. Жертвами деятельности коллаборационистов стали более 100 тысяч мирных жителей и 15 тысяч военнослужащих.

23 декабря 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон, признающий бойцов ОУН и УПА участниками боевых действий. Ранее участниками боевых действий считались лишь те бойцы УПА, которые «воевали против немецко-фашистских захватчиков в 1941–1944 годах» и были реабилитированы как жертвы политических репрессий.