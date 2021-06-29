В Польше прекратят сотрудничество с украинским городом из-за восхвалений нациста

Депутаты польского города Тарнув приняли решение прекратить действие договора о взаимном сотрудничестве с украинским Тернополем из-за решения местных властей назвать стадион в честь пособника нацистов Романа Шухевича. Об этом пишет издание Liga.net.

Отмечается, что депутаты единогласно поддержали это решение на последнем заседании городского совета. Они упомянули, что коллаборационист был причастен к Волынской резне 1943 года, во время которой Украинская повстанческая армия (УПА) уничтожила несколько десятков тысяч поляков.

Роман Шухевич занимал руководящие посты в Организации украинских националистов (ОУН; запрещена в России) в 1940-х годах и возглавлял УПА. Под его руководством националисты осуществляли этнически чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали совместных с Вермахтом и СС анти-партизанских операциях. Был застрелен советскими спецслужбами при попытке оказать сопротивление при задержании в 1950 году.

Решение о переименовании украинского стадиона в честь Шухевича Тернопольский городской совет принял в марте 2021 года. Оно вызвало критику Израиля и Польши, однако украинский МИД счел решение властей «сохранением памяти украинского народа».