В Киеве утвердили запрет на праздники в честь коллаборационистов

Шестой апелляционный административный суд Киева утвердил решение нижестоящих инстанций о запрете городским властям устраивать праздники в памятные даты, связанные с коллаборационистами и участниками холокоста. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, соответствующий иск против городского совета в 2020 году подал известный украинский юрист Андрей Портнов. Он выиграл несколько процессов, однако власти подали на апелляцию. Теперь решение было утверждено окончательно.

Киевский городской совет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в феврале 2020 года. Часть из них оказалась посвящена сообщникам нацистских лидеров, участникам холокоста и коллаборационистам. В списке фигурировали имена участника карательных операций Василия Сидора, функционера дивизии СС «Галичина» Владимира Кубийовича, организатора еврейских и польских погромов Василия Левковыча и других преступников.

Ранее окружной административный суд Киева отменил решение столичного горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект имени украинского националиста Степана Бандеры. В ответ на это радикалы из движения Национальный корпус (запрещено в РФ) устроили массовую акцию протеста и пообещали распустить суд, назвав его «украинофобной коррупционной помойкой».