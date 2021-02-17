Львов попросил Верховную Раду признать эсэсовцев борцами за Украину

Львовский областной совет обратился в правительство и Верховную Раду с просьбой признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Цель обращения к народным депутатам и членам правительства с просьбой о предоставлении правового статуса участникам воевавшей на стороне нацистов дивизии СС — «восстановление исторической справедливости». Решение поддержали 57 депутатов из 84 (двое не голосовали, остальные отсутствовали).

Также Львовский областной совет попросил признать Степана Бандеру героем Украины.

Одновременно в Стрые прошли торжественные похороны 97-летнего бывшего унтершарфюрера СС «Галичины» Ивана Фиалки. «Попрощаться с эсэсовцем пришел мэр города [Андрей Садовой], представители общественности и националистических организаций», — рассказал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В мае 2020 года Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Во время Второй мировой войны в ней на стороне Третьего рейха воевали украинцы. Подразделение активно участвовало в карательных операциях против партизан и мирных жителей.

До этого Львовский областной совет поздравил украинцев с 77-летием дивизии. В поздравлении бойцов дивизии назвали «молодыми украинскими патриотами», которые собираются в будущем стать «костяком профессиональной армии независимого украинского государства».

На Украине чаще всего героизируют именно солдат дивизии СС «Галичина». Одним из последних случаев стала лекция представителя сообщества Ukrainian Military Honor детям о «славных» эсэсовцах. В то же время выяснилось, что журналистка «5 канала», который принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко, публиковала на своей странице фотографии со вскинутой в нацистском приветствии рукой и отмечала годовщину создания дивизии.