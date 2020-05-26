Украинские власти поздравили граждан с 77-летием дивизии СС

Власти Львовской области Украины поздравили граждан с 77-летием дивизии войск СС «Галичина». Поздравление опубликовали на сайте Львовской обладминистрации.

В заметке по поводу годовщины создания нацистского формирования кратко изложена его история. Однако в ней говорится только об украинском добровольческом движении и нет упоминаний того, что «Галичина» была частью войск СС.

Бойцов дивизии называют «молодыми украинскими патриотами», которые хотели в будущем стать «костяком профессиональной армии независимого украинского государства».

На Украине чаще всего героизируют именно солдат дивизии СС «Галичина». Одним из последних случаев стала лекция представителя сообщества Ukrainian Military Honor детям о «славных» эсэсовцах. В то же время выяснилось, что журналистка «5 канала», который принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко, публиковала на своей странице фотографии с вскинутой в нацистском приветствии рукой и отмечала годовщину создания дивизии.

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