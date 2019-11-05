На Украине открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру СС

В украинском городе Калуш в Ивано-Франковской области прошли торжественные мероприятия по открытию мемориальной доски гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Дмитрий Палиев является уроженцем Ивано-Франковской области, которая до 1939 года входила в состав Польши. В юные годы он занимался политической и публицистической деятельностью, а также был осужден за государственную измену. После нападения нацистской Германии на СССР Палиев стал одним из инициаторов создания 14-й дивизии СС «Галичина». Он погиб в Битве за Броды, воюя в 13-м корпусе 4-й танковой армии вермахта.

Материалы по теме «Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах» В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли

Мемориальная доска в Калуше — уже третья, установленная на Украине в память о Палиеве. Одна из них находится в родном селе Палиева Перевозец, а вторая — во Львове, на одном из домов, где несколько лет жил гауптштурмфюрер СС.

Ранее в украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина». Гробы с останками сторонников Адольфа Гитлера были накрыты государственными флагами Украины, их несли военнослужащие. Кроме того, похороны сопровождались салютом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!