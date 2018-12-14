Украинский десантник объяснился за шеврон СС и попал впросак

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Десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ), появившийся рядом с украинским президентом Петром Порошенко с шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова», извинился за свою выходку. Его видеообращение размещено на странице командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

По его словам, он «не знал об истории этого шеврона и считал его одной из разновидностей пиратского флага». Он добавил, что готов понести ответственность за свою ошибку.

Пиратство на Украине является уголовным преступлением (ст. 446 Уголовного кодекса Украины) и карается лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

В том же видеообращении в поддержку эсэсовца выступили другие десантники, утверждающие, что они помнят о Второй мировой войне, а их однополчанин «уже три года с оружием в руках защищает свою страну, не щадя себя». В комментариях к записи пользователи также начали защищать десантника, утверждая, что «Казак что хочет, то и носит», «Череп в любой религии и идеологии мира (и в христианстве) является символом самопожертвования» и «Я б еще на всех БТР нарисовал эмблему дивизии Дирлевангера, чтоб русня подавилась пеной».

О скандальном фото сообщалось 8 декабря. Петр Порошенко сфотографировался с десантниками ВСУ под Житомиром, фото было размещено на странице президента Украины в Facebook. Пользователи соцсети обратили внимание на снимок, заметив, что на груди третьего справа от Порошенко бойца прикреплен шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова» (череп с перекрещенными костями на черном щите — прим. Ленты.ру). Сам президент был одет в камуфляжный костюм.

На Украине чаще всего героизируют солдат дивизии СС «Галичина». Одним из последних случаев стала лекция представителя сообщества Ukrainian Military Honor детям о «славных» эсэсовцах. В то же время выяснилось, что журналистка «5 канала», который принадлежит Порошенко, публиковала на своей странице фотографии с вскинутой в нацистском приветствии рукой и отмечала годовщину создания дивизии.

В ходе активных столкновений на Донбассе среди добровольных батальонов, воюющих на стороне ВСУ, также были замечены эмблемы дивизий «Дас Райх » и «Дирлевангер».

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