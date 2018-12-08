Порошенко заметили в компании десантника-эсэсовца

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Президент Украины Петр Порошенко сфотографировался с десантниками ВСУ. Фото опубликовано на странице украинского лидера в Facebook.

Пользователи соцсети обратили внимание на снимок, заметив, что на груди третьего справа от Порошенко бойца прикреплен шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова» (череп с перекрещенными костями на черном щите — прим. Ленты.ру). Сам президент одет в камуфляжный костюм.

Порошенко заявил десантникам, что «никому не удастся победить Украину. Мы победим, потому что в этом наша святая обязанность и перед прошлыми, и перед будущими поколениями украинцев».

На Украине чаще всего героизируют солдат дивизии СС «Галичина». Одним из последних случаев стала лекция представителя сообщества Ukrainian Military Honor детям о «славных» эсэсовцах. В то же время выяснилось, что журналистка «5 канала», который принадлежит Порошенко, публиковала на своей странице фотографии с вскинутой в нацистском приветствии рукой и отмечала годовщину создания дивизии.

В ходе активных столкновений на Донбассе среди добровольных батальонов, воюющих на стороне ВСУ, также были замечены эмблемы дивизий «Дас Райх » и «Дирлевангер».

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