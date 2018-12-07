Порошенко заявил о готовности Украины выступить против России

Украина готова выступить против России и защищать свою территорию. Об этом в своей статье для газеты The New York Times написал президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Украинский народ не будет смотреть, как Россия продолжает свою ползучую аннексию нашей страны. Четыре года назад, после нашей революции, Украина была не в состоянии самостоятельно выдержать российскую военную авантюру. Но сегодня мы полны решимости и готовы выступить против России», — указал Порошенко. Именно поэтому властями Украины в ряде регионов страны было введено военное положение — чтобы Украина смогла мобилизоваться, если Россия решится на ужесточение своей агрессии, добавил он.

Одновременно с этим, подчеркнул украинский лидер, Киеву нужна поддержка международного сообщества в виде дальнейших санкций против Москвы за ее действия в Керченском проливе.

«Россия похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты», — написал Порошенко, подчеркнув, что с 2014 года Россия регулярно нарушает международные правила мореходства и договоры в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

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Украинский лидер уверен, что Россия участвует в экономической войне, пытаясь медленно задушить украинские экспортные рынки, а слова осуждения со стороны Запада только ухудшили поведение России. «Украинские корабли, которые никогда не проявляли агрессию против российского военно-морского флота, никогда не открывали огонь, несмотря на то, что их подстрекали, были атакованы с открытием огня и захвачены на пути домой в международных водах», — сообщил Порошенко.

«Это было неспровоцированным военным нападением российских вооруженных сил на Украину. Москва не спряталась за "маленькими зелеными человечками", как это было в Крыму в 2014 году, ее военнослужащие не были в "отпуске", как утверждалось, когда в тот же год в восточной Украине начались боевые действия. Москва в этот раз даже не пытается обмануть мир», — добавил он.

Президент Украины также заявил, что агрессия России продолжается, поскольку украинские военнослужащие и суда находятся под стражей в России, а в Азовском море блокируются сотни кораблей, которым россияне отказывают в разрешении пройти через Керченский пролив.

«Поскольку Крым и Донбасс под оккупацией, наша общая задача — не допустить, чтобы Россия выплеснула свою агрессию в Азовское море. И "азовский пакет санкций" против России был бы наименьшим ответом мира на этот момент. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить», — резюмировал Порошенко.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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