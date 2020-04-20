На Украине ветеран дивизии СС «Галичина» растрогался на награждении и зиганул

Eduard Dolinsky / Facebook

Пользователи украинского сегмента Facebook обратили внимание на видеозапись торжественной церемонии награждения ветерана 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина» Василия Наконечного в городе Калуш (Ивано-Франковская область), прошедшей в июне 2019 года. Об этом пишет «Страна.ua».

Тогда 95-летнему пенсионеру вручили рыцарский крест дивизии. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание на то, что во время награждения Наконечный растрогался и рефлекторно зиганул, вскинув руку в нацистском приветствии.

Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в 1941-1944 годах. В мае 2018-го депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин Калуша».

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий организовывала во Львове школьный конкурс в честь дивизии СС «Галичина». После резонанса она попыталась откреститься от мероприятия, однако на Украине разгорелась дискуссия о допустимости участия чиновников в прославлении дивизии СС «Галичина», в которой на стороне нацистской Германии воевали украинцы.

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