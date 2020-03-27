Бывший СССР
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по коронавирусу на май
Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети
Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин
Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса
Российский боксер рассказал об обстановке в США из-за коронавируса
Российский «Экспресс-А4» задрейфовал
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса
Россияне массово ринулись в Сочи несмотря на призыв не приезжать
По всей России оборудуют койки для больных с коронавирусом
В Москве открыли новую линию метро 
Новости партнеров

Украинский министр организовала конкурс в честь дивизии СС «Галичина»

Перейти в «Мою Ленту»
Любомира Мандзий
Любомира Мандзий
Фото: страница Любомиры Мандзий в Facebook

На Украине разгорается скандал из-за назначенной исполняющей обязанности министра образования Любомиры Мандзий. Об этом пишет «Страна.ua».

В украинском сегменте Facebook пользователи обратили внимание на факт из ее биографии двухлетней давности, когда Мандзий возглавляла департамент образования Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Под ее руководством ОГА стала одним из организаторов конкурса рисунков среди школьников на тему дивизии СС «Галичина», в которой на стороне нацисткой Германии воевали украинцы. Он проходил в апреле 2018 года и был посвящен 75-летию дивизии. Помимо конкурса, во Львове провели посвященный эсэсовцам марш и выставку оружия.

«Департамент образования был соорганизатором вместе с националистической общественной организацией "Резерв дивизия Галичина". Во Львове эта тема и так всегда в тренде, а при [президенте Петре] Порошенко тем более — ну, и в отделе образования захотели выслужиться и согласились провести такой конкурс, а предложил его боец добробата ОУН (вооруженное формирование под командованием Степана Бандеры, запрещенное в России — прим. «Ленты.ру») Захар Садженица, он внук солдата дивизии "Галичина" Евгения Куцыка», — рассказал журналистам один из местных чиновников.

После резонанса Мандзий попыталась откреститься от мероприятия, однако во Львове разгорелась дискуссия о допустимости участия чиновников в организации конкурсов в честь дивизии СС.

О назначении Мандзий и. о. министра образования стало известно 26 марта. 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила новый состав во главе с Денисом Шмыгалем. Несколько министерских постов остались вакантными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
И.о. министра образования Мандзий организовывала во Львове конкурс в честь СС "Галичины"
Зеленского обвинили в схожих с радикальными националистами взглядах
На Украине у памятника красноармейцам выставили караул в форме вермахта и СС
На Украине открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру СС
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

«Государство скрывает истинные масштабы»

Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
12:32Сегодня

Лукашенко испугался превращения Минска в Москву

12:20Сегодня

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

12:09Сегодня

Число заразившихся коронавирусом на Украине резко возросло

Бывший СССР00:0124 марта

Голод во время чумы

Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
10:49Сегодня

Украина заблокировала переговоры по Донбассу

11:11Сегодня

Украина обратилась к крымчанам из-за коронавируса

10:20Сегодня

На Украине заявили о превышающем в 10 раз официальные данные числе зараженных

Бывший СССР00:0321 марта

«Земля уходит из-под ног»

Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
09:20Сегодня

Порошенко заявил о неготовности Украины к эпидемии коронавируса

20:1926 марта

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

19:5026 марта

Молдавия ограничила поставку лекарств в Приднестровье

Россия
Москвичи выстроились в очередь за тестом на коронавирус и попали на видео
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
В регионах России начали закрывать торговые центры по примеру Москвы
В Москве из-за коронавируса закроют магазины, кафе и парки
Власти приняли беспрецендентные меры безопасности. Что нужно знать москвичам?
Москва-река стала чище
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России
В Петербурге вслед за Москвой закроют все бары и клубы из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза
Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии
Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
Спрос на туалетную бумагу в России вырос наполовину
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Россиянам объяснили правила похода в магазин во время эпидемии
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Экономику Евросоюза защитят от последствий коронавируса за 37 миллиардов евро
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Россияне стали чаще оформлять лицензию на огнестрельное оружие
ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны
Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Российский боксер рассказал об обстановке в США из-за коронавируса
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
«Барселона» принудительно урезала зарплаты игрокам из-за коронавируса
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Футболист с необратимым повреждением мозга очнулся после почти трех лет комы
Все материалы
Культура
У Лещенко начался отек легких
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Винокур раскрыл подробности состояния Лещенко
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Все там будем
Кризисы, болезни и свободная любовь: как сто лет назад предсказали беды современности
Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Познер предложил очень жестко действовать с беспечными россиянами
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Мужчина опозорил возлюбленную перед ее родителями и был признан нарциссом
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Гузеева покинула студию «Давай поженимся!» из-за оскорблений и проклятий невесты
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Больной заразился коронавирусом, рассказал о симптомах и попал в реанимацию
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Пациент с коронавирусом рассказал о смерти соседей по палате
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Зараженная коронавирусом пенсионерка вышла из комы и победила болезнь
Все материалы
УАЗ сделал из «Буханки» самосвал
Дух американской классики в электрическом спорткаре из России
Как расправляет крылья Aviar R67, карбоновый масл-кар на агрегатах Tesla Model S
Полноприводный УАЗ стал домом на колесах за 2,7 миллиона рублей
Колеса для Крепкого орешка
Автомобили, на которых Брюс Уиллис ездил в кино
ГИБДД отменит часть штрафов и перейдет на работу онлайн
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
В США продали 40-летние «Жигули» за 1,4 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Оренбургской области открылся дом культуры
Российский регион снизил уровень безработицы
Югра первой в России объединит все услуги образования в одном приложении
Все материалы