Украинский министр организовала конкурс в честь дивизии СС «Галичина»

На Украине разгорается скандал из-за назначенной исполняющей обязанности министра образования Любомиры Мандзий. Об этом пишет «Страна.ua».

В украинском сегменте Facebook пользователи обратили внимание на факт из ее биографии двухлетней давности, когда Мандзий возглавляла департамент образования Львовской областной государственной администрации (ОГА).

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Под ее руководством ОГА стала одним из организаторов конкурса рисунков среди школьников на тему дивизии СС «Галичина», в которой на стороне нацисткой Германии воевали украинцы. Он проходил в апреле 2018 года и был посвящен 75-летию дивизии. Помимо конкурса, во Львове провели посвященный эсэсовцам марш и выставку оружия.

«Департамент образования был соорганизатором вместе с националистической общественной организацией "Резерв дивизия Галичина". Во Львове эта тема и так всегда в тренде, а при [президенте Петре] Порошенко тем более — ну, и в отделе образования захотели выслужиться и согласились провести такой конкурс, а предложил его боец добробата ОУН (вооруженное формирование под командованием Степана Бандеры, запрещенное в России — прим. «Ленты.ру») Захар Садженица, он внук солдата дивизии "Галичина" Евгения Куцыка», — рассказал журналистам один из местных чиновников.

После резонанса Мандзий попыталась откреститься от мероприятия, однако во Львове разгорелась дискуссия о допустимости участия чиновников в организации конкурсов в честь дивизии СС.

О назначении Мандзий и. о. министра образования стало известно 26 марта. 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и утвердила новый состав во главе с Денисом Шмыгалем. Несколько министерских постов остались вакантными.

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