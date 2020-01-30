Зеленского обвинили в схожих с радикальными националистами взглядах

Представитель России при Постоянном совете ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил президента Украины Владимира Зеленского в схожих с радикальными националистами взглядах «в вопросах переписывания истории». Об этом пишет РИА Новости.

Такой вывод Лукашевич сделал из-за высказываний украинского лидера по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Ранее Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с нацистской Германией виноват Советский Союз, и добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, располагавшихся в 1940-1945 годах вблизи одноименного польского города. На их территории, по разным подсчетам, погибло от одного до четырех миллионов человек. Освенцим был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!