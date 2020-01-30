МИД России ответил Зеленскому на слова о Второй мировой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой войны переходит всякие границы, такие оценки преступны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслирует официальная страница ведомства в Facebook.

«Как квалифицировать подобные заявления?.. Подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа», — сказала Захарова. Она добавила, что возлагать на убийцу и жертву равную ответственность преступно и аморально.

На слова Зеленского резко ответили и другие российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил главу украинского государства в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию неприемлемой и оскорбительной для ветеранов.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с нацистской Германией виноват Советский Союз, и добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

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