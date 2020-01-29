Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти. Так слова украинского лидера оценил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС в среду, 29 января.

«Сегодня мы видим, когда президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю», — сказал он.

По мнению Володина, заявления президентов Польши, Украины, а также политиков стран Прибалтики перечеркивают память о войне. «Это не только кощунственно, но и несправедливо, в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов. Потому что сейчас они [политики] практически отрекаются от них», — резюмировал спикер нижней палаты парламента.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Речь Зеленского резко раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил его в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам. В Кремле сообщили, что уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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